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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Alışveriş merkezinde çıkan yangın bir iş yerinde hasara yol açtı

SİVAS - Alışveriş merkezinde çıkan yangın bir iş yerinde hasara yol açtı

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Polis ekipleri Sivas 'ta alışveriş merkezinde çıkan yangın bir iş yerinde hasara yol açtıSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.Eskikale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Aynalı Çarşı Alışveriş Merkezi'nin 1. katındaki Y.E.E'ye ait internet kafede yangın çıktı.Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.Polis, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İnternet Kafe Sağlık Ekipleri Alışveriş Merkezi Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

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