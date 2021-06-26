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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİVAS - 5 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyon şoförü yaralandı

SİVAS - 5 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyon şoförü yaralandı

- Kamyon şoförünü sıkıştığı yerden kurtarma çalışması - Şoförün sıkıştığı yerden çıkarılması, sedyeye konulması ve ambulansa taşınması - Kaza yerindeki araçlar - Yol güvenlik önlemi Sivas 'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada kamyon şoförü yaralandıSİVAS (AA) - Sivas 'ta zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.Arif K. (67) yönetimindeki 52 HU 500 plakalı kamyon, Numune Hastanesi Kavşağı'nda, ışıkta bekleyen S.S'nin kullandığı İmranlı Belediyesine ait 58 ZC 906 plakalı çöp aracına çarptı.H.U'nun idaresindeki 58 ACL 625 plakalı hafif ticari araç, B.Y. yönetimindeki 58 DB 101 plakalı otomobil ve M.M.D. yönetimindeki 58 FY 965 plakalı minibüs de kaza yapan araçlarla çarpıştı.Kazada kamyonun şoför kabininde sıkışan Arif K, bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Zincirleme Kaza Ticari Araç Kamyon Şoförü 

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