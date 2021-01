Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti kuruluşunu ilan etti

--Toplu fotodan detay



- Yeni kurulan Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, kuruluşunu Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresinin yapıldığı Kongre Müzesi önünde ilan etti. Sivas’ta farklı kurumlarda görev yapan basın mensuplarını bir çatı altında toplayan ‘Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’ 4 Ocak 2021 tarihi itibariyle kuruldu. İlanı ise Sivas Kongresinin yapıldığı Sivas Kongre Binası önünde düzenlenen basın açıklaması ile gerçekleştirildi.

Basın açıklamasını Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Derneği Kurucu Başkanı Muhittin Karahan yaptı. Karahan, kuruluşunu tamamladıkları cemiyetin üye yapılanmasını da hızla tamamlayarak faaliyetlerine başlayacaklarını belirterek “ İlimizde basın mensuplarının bir çatı altında toplanması, mesleki, sosyal ve toplumsal çalışmalar yapması hedefiyle yeni bir yapılanma oluşturulmuştur. "Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez" ve "Manda ve himaye kabul edilemez" kararları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda temel taşlardan biri olan Sivas Kongresi'nin yapıldığı cemiyetimiz, 4 Ocak 2021 tarihi itibariyle resmen kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kentimizde teşkil edilen her sivil toplum kuruluşu gibi Sivas 4 Eylül Sivas Gazeteciler Cemiyetimiz de ülkemizin ve kentimizin milli menfaat ve değerlerini ilk sırada gözeterek, mesleği icra eden basın mensuplarının her alanda gelişim ve temsili noktasında önemli çalışmalar yapmak amacı ile yola çıkmış bulunmaktadır. Bu süreçte hiç kimseyi ötekileştirmeden, mesleği temsil eden herkese ve her kesime kucak açmak, birlik ve beraberlik içerisinde güzellikler ortaya çıkarmak temel amacımızdır. Bu doğrultuda kuruluşunu tamamlayan cemiyetimiz üye yapılanmasını da hızla tamamlayarak faaliyetlerine başlayacaktır. Bu süreçte 'Ben de varım' diyecek, bizimle yürüyecek herkese kapımız açık olacaktır. Amacımız kısa ve net olarak şöyle belirlenmiştir. Hizmet etmek, değerler ortaya çıkarmak. Bu çerçevede cemiyetimizin ülkemize ve Sivas'ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz “ dedi.

Tüm haber ajansları, gazeteler ve televizyonlardan temsilcilerin yer aldığı kurucular kurulu ve üyeler kongre binası önünde fotoğraf çektirdi. (OE-GF-Y)



