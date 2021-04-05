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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şivan Perwer’in korona virüsten ölen kardeşi defnedildi

Şivan Perwer’in korona virüsten ölen kardeşi defnedildi

Morg genel detay

Hastane Cenaze Akalan 

-Cenaze namazı detayı
-Omuzlarda taşınma detayı
-fotoğraf

( ŞANLIURFA ) -- Korona virüsten ölen Perwer'in cenazesinde sosyal mesafeye uyulmaması dikkat çekti ŞANLIURFA

- Şivan Perwer olarak bilinen sanatçı İsmail Aygün’ün Belçika’da yaşayan kardeşi Aziz Aygün, korona virüs nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aziz Aygün’ün cenazesi Türkiye’ye getirilerek memleketi Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde defnedildi. Şivan Perwer olarak bilinen sanatçı İsmail Aygün’ün 65 yaşındaki kardeşi Aziz Aygün, yaşadığı Belçika’da korona virüse yakalandı. Uzun süre hastanede tedavi gören Aygün, önceki gün hayatını kaybetti. Türkiye’ye getirilen cenaze, memleketi Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Gözeli kırsal mahallesine bağlı Yaylaevlerinde öğle namazının ardından defnedildi. Yurt dışında olduğu için cenazeye katılmayan sanatçı Şivan Perwer, 2018 yılında ise 94 yaşındaki babası Yunus Aygün’ü kaybetmişti. (Şİ-SVY-
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