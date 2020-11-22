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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Siteye giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Siteye giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Site kapısı üzerindeki yılanın görüntüsü

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Ormanlı Özel Güvenlik Görevlisi Doğal Yaşam Alanı 

-Ekiplerin yılanı yakalamak için hazırlık yapması
-Demir telli kapının üzerindeki yılan ve ekiplerin yılana yakalamak için yaptığı çalışmalardan görüntü
-Yılanın kıskaç ile yakalanması
-Yakalanan yılanın torbaya konulması
-Yılanın ormanlık alana bırakılması

( MERSİN ) -- Mersin'de yazlık bir sitenin giriş kapısında fark edilen yılan, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alınanı bırakıldı MERSİN

- Mersin'de yazlık bir sitenin giriş kapısında fark edilen yılan, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alınanı bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesindeki yazlık bir sitenin özel güvenlik görevlisi, kapıyı açmak amacıyla kullanılan manyetik kart okuyucusunun üzerinde bir yılan olduğunu fark edince, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı kurtarma ekipleri, sürüngen aparatları yardımıyla demir kapı üzerinde yakaladıkları yılanı, yerleşim alanı dışına çıkararak ormanlık alandaki doğal yaşam alanına bıraktı. (HSK-
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