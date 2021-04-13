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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sitenin yolu çöktü, mahalleli korku dolu anlar yaşadı

Sitenin yolu çöktü, mahalleli korku dolu anlar yaşadı

- Olay yeri, çöken yol,

Doğalgaz İstinat Duvarı Gaz Kaçağı 

-- İş makinelerinin çalışmaları
-- Ekipler
-- Zarar gören binalar
-- Murat Kürşat ile röportaj

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın merkeze bağlı Çınartepe Mahallesi'nde meydana gelen heyelan onarılmaya çalışılırken bu kez de yol çöktü. Korku dolu anlar yaşanan olayın ardından bölgede yeniden tadilat çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgiye göre Çınartepe Mahallesi'ndeki bir sitede önceki günlerde heyelan meydana geldi. İki bina arasında bulunan istinat duvarının çökmesiyle birlikte vatandaşlar panik yaşadı. İçerisinden doğalgaz, elektrik gibi hatların geçtiği heyelanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Çalışmaların başladığı bölgede bu kez de sitenin yolu çöktü. İlk şoku atlatamayan mahalle sakinleri ikinci bir şok yaşadı. Hafriyat temizlenirken duvar yapım çalışmalarına başlandı. Olayı İHA'ya anlatan mahalle sakini Murat Kürşat, "Önce duvar göçtü. Sonra yol ağır ağır toprağa döküldü. Mahalle sakinleri olarak gerçekten çok korktuk. Çalışmalar sürerken duvarın yapımı sürerken gece saatlerinde tekrar ufak tefek göçükler oldu. Doğalgaz borusu koptu. Doğalgaz kesilmeseydi yarım saat sonra ufak tefek daha dökülme oldu. Elektrik kabloları kontak yaptı. Eğer doğalgaz kaçağında rastlansaydı fecaat yaşanırdı. Şu an akma durdu. Gayet kalın bir duvar yapılıyor" diye konuştu.
(SÖ-OA
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