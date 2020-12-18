Sitede çıkan yangın korkuttu

-Çıkan duman

-İtfaiye ekiplerinin yangın yerine gelerek söndürme çalışması başlatması

-Ekiplerin çalışmalarından görüntü

-Evde çocuklarının olduğun düşünen babanın, ekiplerle birlikte evi kontrol etmesi

-Evin içindeki hasar

-Üst katta mahsur kalan vatandaşların itfaiyenin merdivenli aracı ile kurtarılması



( MERSİN )- İçeride çocuklarının kaldığını düşünen ev sahipleri endişelenip paniklerken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı MERSİN



- Mersin'de bir sitede çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. İçeride çocuklarının kaldığını düşünen ev sahipleri endişelenip paniklerken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi Denizay Sitesindeki 12 katlı yıldız blokun altıncı katında çıkan yangın, kısa sürede üst katlara da yayılırken, bina sakinleri hızlıca yangın merdiveni kullanılarak tahliye edildi. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Çıkış nedeni henüz tam olarak belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hızla söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlara acil yardım ekipleri ambulansta müdahale etti. Maddi hasarın meydana geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Çocuklarının içeride kaldığını düşündüler Öte yandan yangının çıktığı evin sahipleri, çocuklarının içeride kaldığını düşÜnerek panikledi. Ekiplerin 'içeride kimse yok' demesine rağmen endişelenen baba, yangın söndürüldükten sonra evin içine alınarak, kontrol etmesi sağlandı. İçeride kimsenin olmadığını gören baba, rahat bir nefes aldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de yangın yerine giderek incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen vatandaşlarla görüşerek, ekiplere gerekli talimat veren Başkan Özyiğit, “Yenişehir Belediyemizin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yangından etkilenen vatandaşların evlerinde oluşan hasarların giderilmesi için gerekli çalışmaları yürütecektir. Yaraların sarılması için üstüne düşen görevi belediyemiz sonuna kadar yerine getirecektir” dedi.

(KRY-



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