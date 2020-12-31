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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sitede aidat kavgasında öldürülen yöneticinin korona virüs testi pozitif çıktı

Sitede aidat kavgasında öldürülen yöneticinin korona virüs testi pozitif çıktı

-arşiv-

Hastane Güvenlik Görevlisi Cenaze Uhud Avcılık 

-Hastaneden görüntü
-Ailenin feryatlarından görüntü
-Mahfuz Yavuzkılıç'ın cenazesinin hastaneden alınmasından görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da 3 gün önce site sakini arasında yaşanan aidat kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mahfuz Yavuzkılıç'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Olay, 3 gün önce Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bir sitede meydana geldi. Site yöneticisi 46 yaşındaki Mahfuz Yavuzkılıç ile aidat ödemediğinden dolayı icraya verdiği 30 yaşındaki Remzi A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında yaşanan kavgaya diğer aile bireyleri de karıştı. Bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgada site yöneticisi Mahfuz Yavuzkılıç ile oğlu 20 yaşındaki Ebubekir Yavuzkılıç ve güvenlik görevlisi Mehmet Suhudi E. ile Remzi A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan site yöneticisi Mahfuz Yavuzkılıç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savcılık talimatıyla Yavuzkılıç’a korona virüs testi yapıldı. Yavuzkılıç'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Yavuzkılıç'ın yapılan işlemlerinin ardından bugün Yeniköy Asri Mezarlığında defnedileceği kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği belirtildi.
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