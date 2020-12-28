Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Site yöneticisini 'neden evrakımı aldın' diyip bıçakladı

Site yöneticisini 'neden evrakımı aldın' diyip bıçakladı

Hastaneden görüntü

Polis Hastane Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ailenin sinir krizi geçirmesinden görüntü
-Cenazenin hastaneden alınmasından görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- 'Neden evrakımı aldın' tartışması bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü: 1 ölü,3 yaralı DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitede, site sakinlerinden birinin evrakını alan site yöneticisi Muhfuz Y., kavgada bıçaklanarak hayatını kaybederken, oğlu ve iki kişi yaralandı. Olay, Kayapınar ilçesinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site yöneticisi Mahfuz Y., site sakinlerinden birinin gelen resmi evrakını aldı. Site sakiniyle yönetici arasında, 'evrakımı neden aldın' tartışması çıktı. Tartışma aileler arasında bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada Mahfuz Y.,(48) oğlu Ebubekir Y., (20) ve iki kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya güçlükle müdahale ederken, yaralılar hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı site yöneticisi Mahfuz Y.'nin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Mahfuz Y.,'nin cenazesi ailesi tarafından defnedilmek üzere hastaneden alınırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement