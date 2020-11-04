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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Site otoparkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Polis araçlarından görüntüler

Polis Güvenlik Görevlisi Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

-Site önünden görüntüler
-Ambulansın siteden çıkması ve gidişi
-Genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da arkadaşına misafirliğe giden bir kişi site içerisinde bulunan otoparkta uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa mahallesinde bulunan sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yılmaz C., bir arkadaşına misafirliğe gitti. Bir süre bulunduğu sitenin açık otoparkına inen Yılmaz C. kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile ateş açan şahıs, Yılmaz C.’yi karnından ve ayağından yaraladı. Olayı gerçekleştiren şüpheli otomobile binerek kaçtı. Sitenin güvenlik görevlisi durumu fark etmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı Yılmaz C.’yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırdı. Polis olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmalarına devam ediyor. (CNK-
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