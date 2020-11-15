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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - BİLECİK

Sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - BİLECİK

- Sit alanındaki kaçak kazı alanından detaylar Bilecik 'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandıBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Gölpazarı ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütçük köyünde devriye sırasında Sabahat Dere mevkisindeki ormanlık alanda hareketlilik fark etti.Bölgeyi çevreleyen ekipler, sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.T, V.S, M.A, M.Y. ve A.İ'yi harita, dedektör, jeneratör, 5 kilo amonyum nitrat ve 17 dinamit lokumuyla suçüstü yakaladı.Sabah saatlerinde İstanbul'dan ilçeye geldikleri belirlenen zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Şüpheliler hakkında "izinsiz kazı yapmak" ve "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Jandarma Dinamit Kaçak Kazı Ormanlı Amonyum Nitrat 

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