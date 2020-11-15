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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Olay yerinden detay

Jandarma Kaçak Kazı İnşaat Malzemesi Ormanlı Amonyum Nitrat 

-Şahısların adliyeye çıkarılışı

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, Gölpazarı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütçük köyünde devriye sırasında Alan mevkiindeki ormanlık alanda bir aracın olduğunu fark etti. Hemen aracın bulunduğu bölgeye giden ekipler, sit alanında kaçak kazı yapan H.T, V.S, M.A, M.Y. ve A.İ.’yi suçüstü yakaladı. Olay yerinde harita, dedektör, jeneratör, büyük hilti, 2 kilo karabarut, 10 kilo amonyum nitrat ve 18 dinamit lokumu ile çeşitli tipte inşaat malzemesi bulundu. Şüpheliler hakkında "izinsiz kazı yapmak" ve "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
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