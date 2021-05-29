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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli Zabıtası'ndan akıllara durgunluk veren gecekondu yıkımı

Şişli Zabıtası'ndan akıllara durgunluk veren gecekondu yıkımı

Kedileri çıkarma çalışmaları

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-Ekiplerin yıkım çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Yavru kedileri çıkaramadılar, ona rağmen gecekonduyu yıktılar İSTANBUL

- Şişli Belediyesi zabıta ekipleri molozlar arasında saklanan yavru kedilere rağmen gecekonduyu yıktı. Akıllara durgunluk veren yıkımda kedilerin akıbetinin ne olduğu ise bilinmiyor.Şişli Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Zincirlidere Caddesi üzerindeki boş gecekonduları yıkımı için çalışma başlattı. Cadde üzerinde bir gecekonduya gelen ekipler, yıkım öncesinde anne kedi ve dört yavrusunun ve bir karganın gecekondu yıkıntıları arasında yaşadığını belirledi. Gecekonduya yuva yapan karga zabıta ekiplerince yakalanırken, kedileri yakalamak ise çok kolay olmadı. Mama vererek kedileri gecekondudaki molozların içerisinden çıkarmaya çalışan ekipler başarılı olamadı. Uzun süren uğraşların sonucunda yavru kedilerden bir tanesi zabıta tarafından yakalandı.Saatler süre çalışmalar sonuç vermeyince yıkım kararı verildi.
Yıkım yapılacak alana kedilerin altına saklanması için tahta kütükler yerleştirildi. Molozlar arasında saklanan kedilere rağmen yıkım çalışmaları başlatıldı. İş makinesi ile gecekondu yerle bir edilirken, kedilerin yaşayıp yaşamadıkları ise bilinmiyor.
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