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Sisli yolda kontrolü kaybetti, otomobil takla attı: 2 yaralı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Sisli yolda kontrolü kaybetti, otomobil takla attı: 2 yaralı

Sisli yolda kontrolü kaybetti, otomobil takla attı: 2 yaralı

Takla atan otomobil

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Kazanın olduğu yol

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Akkuş ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarken, sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı. Kaza, ilçenin Esentepe Mahallesi Ünye- Akkuş Yolu Merkez Sokak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametinden Akkuş istikametinde seyir halinde olan Mehmet G. idaresindeki 52 DZ 176 plakalı otomobil, havanın yoğun sisli olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan V kanala çarptı, ardından takla attı. Takla atan otomobilde bulunan sürücü Mehmet G. ve yanında bulunan eşi Kiraz G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akkuş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenidi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ÜG-MAY-
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