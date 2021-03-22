Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şişli ve Beyoğlu’nda cep telefonu çalan zanlı yakalandı

Şişli ve Beyoğlu’nda cep telefonu çalan zanlı yakalandı

Hırsızın markette yaptığı hırsızlıktan detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Market Akalan Kamera Hırsız Cep Telefonu 


- Şişli ve Beyoğlu’nda bir çok mekanda cep telefonu çaldığı belirlenen şahıs yakalandı. Şişli’de 16 Mart Salı günü bir restoranda yemek yiyen Z.K isimli şahısın cep telefonu çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yabancı uyruklu S.K., isimli şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında mağdur şahıs Z.K.,’ye ait cep telefonu ve çalıntı olduğu değerlendirilen 4 adet cep telefonu daha ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda şahsın üzerinde bulunan cep telefonlarının farklı tarihlerde Şişli ve Beyoğlu ilçelerinden çalındığı tespit edildi. Cep telefonları sahiplerine teslim edilirken zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şahsın bir markette hırsızlık yaptığı anlar ise kameralara yansıdı. (ZA-ÖK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement