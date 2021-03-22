Şişli ve Beyoğlu’nda cep telefonu çalan zanlı yakalandı



- Şişli ve Beyoğlu’nda bir çok mekanda cep telefonu çaldığı belirlenen şahıs yakalandı. Şişli’de 16 Mart Salı günü bir restoranda yemek yiyen Z.K isimli şahısın cep telefonu çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yabancı uyruklu S.K., isimli şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında mağdur şahıs Z.K.,’ye ait cep telefonu ve çalıntı olduğu değerlendirilen 4 adet cep telefonu daha ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda şahsın üzerinde bulunan cep telefonlarının farklı tarihlerde Şişli ve Beyoğlu ilçelerinden çalındığı tespit edildi. Cep telefonları sahiplerine teslim edilirken zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şahsın bir markette hırsızlık yaptığı anlar ise kameralara yansıdı. (ZA-ÖK-Y)



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