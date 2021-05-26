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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli polisinden Kuştepe’de dev asayiş denetimi

Şişli polisinden Kuştepe’de dev asayiş denetimi

Denetim yapılması

Polis Şüpheli Araç Polis Ekipleri 

-Araçların durdurulması
-GBT yapılması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kuştepe’de dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklarda uygulama yapan polis şüpheli araçları durdurduktan sonra vatandaşların üstlerini arayarak GBT’lerini sorguladı. Mahallede adeta kuş uçurtmayan polis ekipleri büyün sokakları tek tek denetledi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için ilçe genelinde geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde polis ekipleri arama noktaları oluşturarak şüpheli araçları durdurdu. Araçların didik didik arandığı uygulamada vatandaşların üstlerini de arayan polis GBT lerini de sorguladı. Şişli polisinin ilçe genelinde cadde, sokak ve pazarlarda yaya ve araçlarla sürekli olarak devriye gezerek suça ve suçlulara göz açtırmayacağı bilgisine ulaşıldı. (DCC-
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