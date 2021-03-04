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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şişli polisinden gece şok uygulama: 11 gözaltı

Şişli polisinden gece şok uygulama: 11 gözaltı

Denetim yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Şüpheli Araç Polis Ekipleri Kışla 

-Araçların aranması
-Üst araması yapılması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Feriköy bölgesinde denetim yapan polis 4’ü aranan 11 kişiyi gözaltına aldı- Denetimlerde çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi İSTANBUL

- Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hız kesmeden devam eden denetimlerde kapsamında Feriköy bölgesinde akşam saatlerinde şok uygulama gerçekleştirdi. Polisin 426 kişiyi, 67 aracı ve 125 motosikleti denetlediği uygulamada, 4’ü aranan olmak üzere toplamda 11 kişiyi gözaltına alındı. Aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Feriköy’de geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Semtin giriş ve çıkışları kapatan polis ekipleri, arama noktaları oluşturarak durdurdukları şüpheli araçları didik didik aradı. 11 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu madde bulundu Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplaması (GBT) da sorgulandı. Polis ekipleri, otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada 426 kişiyi, 67 aracı ve 125 motosikleti denetledi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 4’ü aranan olmak üzere toplamda 11 kişi ise gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.
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