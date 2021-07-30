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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye uygulaması ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye uygulaması ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye uygulaması ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı

Polislerin denetimine ilişkin görüntü

Polis Gesi Polis Ekipleri Kadına Karşı Şiddet 

-KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeye ilişkin görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün 14.00-17.00 saatleri arasında Okmeydanı Bölgesi’nde devriye uygulaması ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı. Polis ekipleri bu kapsamda 1.148 sorgulama yaparak yüzlerce kadını KADES hakkında bilgilendirdi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün 14.00-17.00 saatleri arasında Okmeydanı Bölgesi’nde devriye ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı. Çalışma Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri olmak üzere toplamda 85 civarı personelin katılımı ile gerçekleştirildi.
Ekipler, 4 sabit noktada, sokak ve caddelerde ring ve yaya devriye uygulaması ile ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında toplam 1.148 sorgulama yapıldı ve 1 aranan şahıs tespit edildi. Ayrıca polis ekipleri 326 kadını KADES hakkında bilgilendirerek broşür dağıttı.

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