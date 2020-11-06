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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Şişli'deki silahlı kavgada dede ile torunu yaralandı - İSTANBUL

Şişli'deki silahlı kavgada dede ile torunu yaralandı - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar - Ayakkabı ve kovan detaylarıŞişli'deki silahlı kavgada dede ile torunu yaralandıİSTANBUL (AA) - Şişli'deki bir inşaat firmasında çıkan silahla kavgada, iş yeri sahibi dede ile torunu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Feriköy Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki inşaat firmasının sahipleri ile şüpheliler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, iş yeri sahibi Celal S. ile torunu Celal Ö. tabanca ile bacaklarından vuruldu.Yaralı dede ile torun kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Çevrede güvenlik önlemi alan ve inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hastane Silahlı Kavga İnşaat Firması Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

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