Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Şişli'de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada

Şişli'de zabıtaların kovaladığı kapkaççılar kamerada

Güvenlik kamerası

Kapkaç Kamera Zabıta Polis Ekipleri Irak 

-Vatandaşla röportaj
-Polis ekipleri
-Olay yerindeki araba

( İSTANBUL )- Şişli’de bankadan para çeken turist ailenin çantası kapkaça uğradı- Zabıtaların siren çalarak kovaladığı kapkaççılar trafik tıkanınca arabayı bırakıp kaçtı İSTANBUL

- Şişli’de bankadan para çekerek çantasına koyan turist aile otomobildeki 3 şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç olayını gören zabıtalar sirenlerini açarak kapkaççıları kovalamaya başladı.
Kaçış esnasında bir sokağa giren kapkaççılar trafik durunca çantayı atarak yaya olarak kayıplara karıştı. Şahısların kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Libya uyruklu turist bir aile cadde üzerindeki bankadan bir miktar para çekerek dışarıya çıktı. O esnada otomobille turistlerin yanına yaklaşan 1 i kadın 3 kapkaççı ailedeki turist kadının çantasını kapkaç yaptı. Kadının çığlıkları üzerine kapkaççıların peşine düşen zabıta ekipleri şahısları kovalamaya başladı.
Kovalama sonucunda sokağa giren kapkaççılar trafiğin durması sonucu araçtan indi. Çantayı yere atan kapkaççılar yaya olarak koşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri turistlerin ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Çalışmalar sonucunda polis ekipleri kapkaççıların eşkallerini belirledi. Olay yerindeki otomobilde bir süre inceleme yapan polis ekipleri ardından turist aileyi ve çantayı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DCC - ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement