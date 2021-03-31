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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli’de yola düşen elektrik kablosuna kepçeli, otobüse fırçalı çözüm kamerada

Şişli’de yola düşen elektrik kablosuna kepçeli, otobüse fırçalı çözüm kamerada

drone görüntüsü

Elektrik Kablosu Kepçe Operatörü Belediye Otobüsü Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri 

-Düşen kablo
-Ekiplerin müdahalesi
-Oluşan trafikte
-Boruya takılan otobüs
-Fırçayla müdahale edilmesi
-Kepçeyle borunun kaldırılması
-Röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE)- Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki elektrik kablosu yola düşünce trafikte yoğunluk oluştu- Büyük araçların geçemediği yoldaki kablo kepçeyle yukarı kaldırıldı- Boruya takılan belediye otobüsü fırça yardımıyla ilerletildi İSTANBUL

- Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki üst geçitten elektrik kablolarının bulunduğu boru yola düştü. Olay nedeniyle bulvar üzerinde trafik meydana gelirken, büyük araçlar ise ilerleyemeyerek yol kenarına park etti. Seyir halinde olan bir kepçe operatörü ise ekiplerin yardımına koşarak kabloyu kepçeyle kaldırdı. Boruya takılan bir belediye otobüsü ise fırça yardımıyla geçirtildi. Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bulvar üzerindeki bir üstgeçitten elektrik kablolarının olduğu bir boru yola düştü. Sürücüler geçiş yapamayınca durum polis ekiplerine bildirildi.
Büyük araçlar geçiş yapamayınca araçlar, yol kenarına park edildi. Trafikte yoğunluğun meydana gelmesi üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri kontrollü bir şekilde küçük araçları ilerletmeye çalıştı. Düşen boruya kepçeli, otobüse ise fırçalı çözüm kamerada O esnada borulara takılan bir belediye otobüsü ise vatandaşın fırçalı müdahalesi sonucu geçirtildi. Yaşanan olay kameralara yansırken, oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Çalışmalar devam ettiği esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan bir kepçe operatörü, borunun altına gelerek kepçe yukarı kaldırıldı. Çözümün ardından bekleyen araçlar geçmeye başladı.
İtfaiye ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Bulvar üzerinde kalan tır sürücüsü Sadık Açıkgöz, “Biz geldiğimizde bir anda aşağıya düştü. Köprüye bağlı olan kablolar koptu. Trafiği etkiledi, aşağıya yukarı 40 dakikadır buradayız. Kaldırılmasını bekliyoruz, nasıl olacak bilmiyoruz. Hala geçemiyoruz, küçük araçlar geçiyor. Büyük kamyonlar, tırlar geçemiyor” dedi.

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