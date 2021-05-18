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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Şişli’de yangından can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı

Şişli’de yangından can pazarı: İtfaiye kadınları camdan kurtardı

Kadınların pencereden çıkartılması

Mahsur Kaldı Polis Nadan Polis Ekipleri Sizce 

-Kadınların ambulansa götürülmesi
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Atölye sorumlusu kişinin çaresiz anları
-Atölye sorumlusunun sayım yapması
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Film atölyesinde çıkan yangında bina dumanla dolunca içeridekiler mahsur kaldı- Büyük paniğin yaşandığı yangında atölye sahibi, endişeyle çalışmaları izledi İSTANBUL

- Şişli’de bir film atölyesinin olduğu binada kaynak çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı. Paniği yaşandığı yangında dumanların binayı sarması üzerine içeride mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Atölye sahibi, endişeyle itfaiyenin çalışmalarını izledi Yangın, saat 12.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Yazarlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir film atölyesinin olduğu binada kaynak çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın büyümesi üzerine dumanlar her tarafı sardı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mecidiyeköy itfaiye istasyonu ve Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, içeride mahsur kalanları kurtarmaya başladı.
Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından pencereden çıkartıldı. Kurtarılan kadınlar hemen ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı. Yere çömelerek çaresizce çalışmaları izledi Film atölyesinin sorumlusu itfaiye ekiplerine içeriye girmek istediğini söyledi.

İtfaiye ekipleri izin vermeyince çaresiz bir şekilde çökerek çalışmaları izledi. Vatandaşlar ve atölyede çalışanlar ise büyük panik yaşadı. Film atölyesinin sorumlusu içeride “başka birileri kaldı mı” diyerek ekip arkadaşlarına sayım yaptırdı. Öte yandan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler duman tahliyesi için çalışma yaparken, polis ekipleri ise yangınla ilgili çalışma başlattı.
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