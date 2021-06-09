Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli’de yangın paniği...Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

Şişli’de yangın paniği...Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

Yangından görüntü

Yangın Paniği Kamera Oksijen Trol 

-Mahalleliden görüntü
-Tahliye edilenlerden görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Panik ve korkuya neden olan yangında vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı İSTANBUL

- Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın paniğe sebep oldu. Dumanlar nedeniyle apartman boşluğunda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangından kurtulan yaşlı bir adama oksijen verildiği görüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar binanın tüm katlarına sirayet etti. İhbar üzerine olay yangının çıktığı yere gelen ekipler, çalışmalara başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangın çıkan evin etrafındaki mahalle sakinlerini uzaklaştırdı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangından tahliye edilen yaşlı vatandaşlardan birine oksijen verildi.
Kurtarılan vatandaşların korku ve panik anlarının kameralara yansıdığı görüldü.
(DH-ZA-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement