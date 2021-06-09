Şişli’de yangın paniği...Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

-Mahalleliden görüntü

-Tahliye edilenlerden görüntü

-Detay ve genel görüntü



( İSTANBUL )- Panik ve korkuya neden olan yangında vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı İSTANBUL



- Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın paniğe sebep oldu. Dumanlar nedeniyle apartman boşluğunda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangından kurtulan yaşlı bir adama oksijen verildiği görüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu sokakta bulunan 8 katlı bir apartmanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar binanın tüm katlarına sirayet etti. İhbar üzerine olay yangının çıktığı yere gelen ekipler, çalışmalara başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangın çıkan evin etrafındaki mahalle sakinlerini uzaklaştırdı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangından tahliye edilen yaşlı vatandaşlardan birine oksijen verildi.

Kurtarılan vatandaşların korku ve panik anlarının kameralara yansıdığı görüldü.

(DH-ZA-

