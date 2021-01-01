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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Şişli’de yangın paniği

Şişli’de yangın paniği

İtfaiye ekiplerinin gelmesi

Polis Yangın Paniği Nadan Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Ekiplerin müdahalesi
-Vatandaşların paniği
-Çalışmaları izlemesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Binanın bacasından çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü İSTANBUL

- Şişli’de bir binanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken, bazı vatandaşlar ise pencerelerinden çalışmaları izledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, saat 11.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki 6 katlı bir binadan dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, bazı vatandaşlar ise evlerinin pencerelerinden çalışmaları izledi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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