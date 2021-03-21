Şişli’de vatandaşın kabusu olan yankesici çetesi çökertildi

-Yankesicilik anları

-Şahısların telefonları alması

-Kaçarak uzaklaşması

--Cep telefonu-

-Ele geçirilen telefonlar

-Telefonun teslim edilmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevki



( İSTANBUL - ÖZEL)- Metro, metrobüs, otobüs ve mağazalarda cep telefonu çalan 15 şüpheli yakalandı- Çalınan telefonlardan 6’sı sahiplerine teslim edildi- Telefonu çalınanlardan birinin görme engelli olduğu öğrenildi İSTANBUL



- Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay içerisinde metro, metrobüs, otobüs ve mağazalarda vatandaşların cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan 15 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerin çaldığı telefonlardan 6’sı ise sahiplerine teslim edildi. Telefonu çalınanlardan birini ise görme engelli bir kadın olduğu öğrenildi. Şişli’nin farklı semtlerinde yaklaşık 3 ay içerisinde 10 vatandaşın cep telefonu, çantalarından ve montlarından yankesicilik yöntemiyle kaşla göz arasında çalındı. Vatandaşların şikayetçi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay boyunca toplu taşıma araçlarının ve mağazaların güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarını incelemeye alan Şişli polisi, izleme yaptı. Saatlerce kamera izlenip çete çökertildi Olayların yaşandığı andan itibaren saatlerce izleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Olayları gerçekleştiren 15 farklı şahıs olduğu belirlenmesi üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için harekete geçti. Yapılan bir dizi baskın sonucunda 15 şüpheli farklı günlerde kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda ise çalıntı 6 cep telefonu ele geçirildi. Öte yandan yankesicilik anları ise kameralara yansıdı. Vatandaştan Şişli polisine teşekkür Gözaltına alınan 15 şüpheli ifadelerinin alınmasının ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 6 cep telefonu ise mağdurlara teslim edildi. Telefonlarını teslim alan vatandaşlar Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Cep telefonu çalınanlardan birinin ise görme engelli müzik öğretmeni Merve Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Şişli polisinin hırsızlık ve yankesicilik suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. (DCC-YM-



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