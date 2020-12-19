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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli’de sosyal mesafeye uyulmayan iş yerine 52 bin para cezası

Şişli’de sosyal mesafeye uyulmayan iş yerine 52 bin para cezası

İşyerine yapılan denetim

Para Cezası 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli Emniyet Müdürlüğü görevlilerince korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen denetimde bir işyerinde sosyal mesafe kurallarına uyumadığı gerekçesiyle 52 bin 680 lira idari para cezası uygulandı. Şişli Emniyet Müdürlüğü görevlilerince korona virüs tedbirleri denetimleri kapsamında 17 Aralık’ta 06.15 saatlerinde Şişli’de bulunan bir işyerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı bilgisi üzerine bahse konu işyerine denetim düzenlendi.
Denetimlerde, 16 şahsa Umumu Hıfzıssıhha Kanunu’na uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 180 bin lira, 2 şahsa ise maske kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 900 lira olmak üzere toplamda 52 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.
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