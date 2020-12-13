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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Şişli’de silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Şişli’de silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

arşiv-

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Silahlı Kavga 


- Şişli’de dün gece aynı evde bulunan bir grup arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, gece saat 02:30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, aynı evde bulunan bir grup arkadaş kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle sokağa çıkan şahıslar kavgayı bir süre sokakta sürdürdü. Şahıslardan biri belinden çıkardığı silah ile arkadaşı Selçuk Durna’ya ateş açtı. Yaralanan Durna hastaneye kaldırılırken Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan 7 şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların sorgusu sürerken hastanede tedavi altına alınan alınan Selçuk Durna, yapılana tüm müdahale rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
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