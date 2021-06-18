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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Şişli’de seramik yüklü kamyonet devrildi

Şişli’de seramik yüklü kamyonet devrildi

Kaza yerinden görüntü

Aşı Aşırı Yağış Direksiyon Trol 

-Araçtan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de yokuş aşağıya inen seramik yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kaza, saat 14.00 sıralarında Şişli Yeşil Çimen Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fuat A. idaresindeki seramik yüklü kamyonet yokuştan aşağıya doğru indiği sırada aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yolda kimsenin olmaması faciayı önledi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde yaşanan yoğunluk, kamyonetin kaldırılmasıyla normale döndü.
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