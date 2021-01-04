Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şişli'de saldırı hazırlığındaki iki silahlı şahıs yakalandı

Şişli'de saldırı hazırlığındaki iki silahlı şahıs yakalandı

Polis kamerası görüntüsü

Saldırı Hazırlığı Çelik Yelek Nayet Zanlısı Cinayet Saldırı 

-Ele geçirilen silah ve çelek yelek

( İSTANBUL ) - (Özel)- Cinayet zanlısı üzerinde silahla Şişli'de yakalandı İSTANBUL

- Şişli'de uygulama yapan polis, durdurduğu motosikletteki iki şahısın üzerinde 2 adet silah, onlarca mermi ve çelik yelek ele geçirdi. Şahıslardan birinin cinayet suçundan arandığı ortaya çıktı. Okmeydanı'nda uygulama yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, saat 19.45 sıralarında hareketlerinden şüphelendikleri üzerinde iki kişi olan bir motosikleti durdurdu. Polis motosikletten indirdiği şahıslara üzerlerinde herhangi bir suç unsuru bulunup bulunmadığını sorunca ikili yanlarında silah taşıdıklarını itiraf etti. GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu sonucu isimlerinin A.T. ve E.K. oldukları öğrenilen şahıslar silahları polise teslim etti. Çelik yelek, iki tabanca ve onlarca mermi Şahısların üzerinden iki adet ruhsatsız tabancanın yanı sıra, iki adet dolu şarjör ve bir adet uzatmalı dolu şarjör çıktı. Şarjörlerin tabancalara takılı, kullanıma hazır halde olduğu, ayrıca şüphelilerden A.T.'nin çelek yelek giydiği görüldü.
Diğer şüpheli E.K.'nin ise çok sayıda suçtan kaydı ve kasten adam öldürme suçundan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler A.T. ve E.K. sorgulanmak üzere Şişli Feriköy Polis Merkezine götürüldü. (YEŞ-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı