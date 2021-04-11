Şişli’de sahte dolar operasyonu

-Ekip otosuna bindirilen şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilişi



( İSTANBUL )- Afrika uyruklu 3 şüpheli tutuklandı İSTANBUL



- Şişli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda banknot halinde 72 bin 600 sahte Amerikan doları ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı Afrikalı 3 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Perşembe günü Mecidiye Mahallesindeki bir apartman girişinde bekleyen Nijerya uyruklu K.A.A. adlı bir kişiden şüphelenerek pasaport kontrolü yaptı. Kontroller sırasında Afrikalı şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine polis Nijeryalı zanlıyı gözaltına alırken, şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenlemek için savcılıktan arama kararı istedi. Karar doğrultusunda söz konusu adrese baskın yapan emniyet ekipleri, evde Nijerya uyruklu M.O. ve Kamerunlu F.T.H. adlı 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Zanlıların kaldıkları evde yapılan aramada 126.55 gram uyuşturucu madde ile birlikte 100 dolarlık banknotlar halinde 726 adet sahte ABD doları, 3 deste halinde sahte para yapımında kullanılan boş kâğıt, karartılmış ve boyanmış sahte 2 adet 100 dolar ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Nijerya ve Kamerun uyruklu 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kuştepe Polis Karakoluna götürüldü. Karakoldaki işlemlerin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen F.T.H., K.A.A. ve M.O. adlı 3 Afrikalı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince “Uyuşturucu Ticareti” ve “Parada Sahtecilik” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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