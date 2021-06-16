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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli’de sağanak sele neden oldu

Şişli’de sağanak sele neden oldu

Sokaktan akan sel

Sağanak Yağış 

-Zorluk yaşayanlar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Şişli’de dün yoğun sağanak yağış sonrası belediyenin uzun süredir çalışma yaptığı bir sokakta seli aratmayan görüntüler oluştu. O anlar kaydeden bir kadın vatandaş durumu tepki gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentin birçok noktasında sağanak yağış etkili oldu. Bu kapsamda Şişli İnönü Caddesi üzerinde ilçe belediyesinin uzun süredir yaptığı altyapı çalışması nedeniyle sokakta adeta seli aratmayan görüntüler oluştu. Vatandaşların zorluk yaşadığı olayı kaydeden kadın "Şişli belediyesinin haftalardın bitmeyen çalışmasının sonucu. Rezilliği görüyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Her yer pislik içerisinde, insanlar zorluk çekiyor. Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi. (DCC-ÖFA
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