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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şişli'de restoranda hırsızlık anları kamerada

Şişli'de restoranda hırsızlık anları kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Adli Kontrol Harekete Geç Hırsız Kadın Hırsız Polis Ekipleri 

-Zanlıların emniyetten çıkışı

( İSTANBUL )- Masada unutulan çantadan para ve değerli eşyaları çalan yabancı uyruklu iki kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı İSTANBUL

- Şişli'deki bir restoranda masada unutulan çantadan para ve değerli eşyaları çalan yabancı uyruklu iki kadın hırsız, önce kameralara sonra da polise yakalandı. Olay, 7 Nisan 2021 günü Şişli İlçesi 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye restoranda yemek yiyen E. A. isimli kadın, çantasını masada unuttu. Bu sırada restoranda bulunan A.K. ve F.M. isimli yabancı uyruklu iki kadın hırsız, masada duran çantayı gözlerine kestirdi. Kendi masalarından kalkarak çantanın olduğu masaya oturan hırsızlar, hemen harekete geçti. Zanlılar çantada bulunan 250 Türk Lirası ve bin 700 lira değerindeki gözlüğü çalarak restorandan ayrıldı. Bir süre sonra çantasını almak için restorana geri gelen E.A., içerisindeki eşyalarının çalındığını gördü. E.A.'nın başvurusu üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, restoranın güvenlik kameralarını inceledi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaptıkları araştırma sonucunda hırsızlık konusunu gerçekleştirdikleri tespit ettikleri yabancı uyruklu A.K., ve F.M., isimli şahısları iki gün içerisinde çalınan malzemeler ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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