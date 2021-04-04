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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Şişli’de restorana korona virüs baskını

Şişli’de restorana korona virüs baskını

Baskın yapılan mekandan detay

( İSTANBUL ) Şişli’de restorana korona virüs baskını- 76 kişiye 263 bin 644 lira ceza kesildi İSTANBUL

Polis Para Cezası Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 


- Şişli’de kapalı olması gereken saatte açık olduğu tespit edilen restorana polis ekipleri baskın yaptı. 76 şahsa işlem yapıldığı baskında toplamda 263 bin 644 lira idari para cezası kesildi. Şişli’de korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, dün saat 21.30'da açık olmaması gereken saatte faaliyet gösteren restorana baskın gerçekleştirdi. Harbiye Mahallesi, Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan restoranda yapılan kontrollerde, içerde aralarında yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu kalabalık bir grubun olduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve iş yerinin amaç dışı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 76 şahsa işlem yapıldığı baskında toplamda 263 bin 644 lira idari para cezası uygulandı. (DK-ZA-
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