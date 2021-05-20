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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şişli’de özel harekat polisli asayişi denetimi

Şişli’de özel harekat polisli asayişi denetimi

Uygulamadan görüntü

Polis Polis Merkezi Harekat Polisi Özel Harekat Polisleri 

-Polislerin çıkış görüntüsü
-Polislerin araçları araması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de özel harekat polislerinin desteğiyle 4 ayrı noktada düzenlenen asayiş denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şişli Emniyet Müdürlüğü tarafından Okmeydanı'nda bulunan 4 ayrı noktada asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Sabit Nokta, ringi ve yaya devriyesi şeklinde gerçekleştirilen denetimlere Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Özel harekat polisi ekiplerinin yanı sıra güvenlik, asayiş, yunus ve devriye ekipleri görev aldı. Güvenlik önleminin üst seviyede tutulduğu denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şahıslara ise GBT sorgulaması yapıldı. Denetimler sırasında şüpheli üzerine durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan denetimler sırasında, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında da vatandaşlara bilgiler aktarıldı.
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