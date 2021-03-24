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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli’de otel odasında 2 kişi ölü bulundu

Şişli’de otel odasında 2 kişi ölü bulundu

Fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Kamera Polis Ekipleri 


- Şişli’de bir otel odasında biri kadın 2 kişi ölü bulundu. Odada inceleme yapan ekipler uyuşturucu madde bulundu. Olay, dün Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir butik otelde yaşandı. İddiaya göre, kaldıkları otelden geçtiğimiz pazartesi günü ayrılması beklenen Hiranur Korkmaz (42) ve Muhammet Osman Gürlek’in (38) çıkmadıklarını fark eden otel çalışanları, ilk önce kapıyı çaldı, ses gelmeyince de resepsiyondan yedek anahtarı alarak odaya girdi. Odaya giren çalışanlar Hiranur Korkmaz ile Muhammet Osman Gürlek’in cansız bedeniyle karşılaştı. Bu durum karşısında paniğe kapılan otel görevlileri durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri odada ve cesetler üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan ilk incelemelerde cesetlerin üzerinde herhangi bir delici, kesici ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Ekipler daha sonra odada yapılan incelemede uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde buldu. Ekiplerin çalışmalarının ardından iki kişinin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Polis ekipleri otelin güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. (HZE-MB-ÖZ-Y)
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