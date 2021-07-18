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Şişli’de motosiklet hırsızlığı kamerada
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Şişli’de motosiklet hırsızlığı kamerada

Şişli’de motosiklet hırsızlığı kamerada

Motosikleti çalma anı

Adli Kontrol Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-Emniyete getirilmesi
-Detay

( İSTANBUL )- Park halindeki motosiketi çalan şahıs yakalandı İSTANBUL

- Şişli’de park halindeki motosikleti çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz günü Şişli’de yaşanan motosiklet hırsızlığı konusu ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri C.P isimli şahsı aynı gün olayda kullandıkları plakasız motosiklet ile yakaladı. Sultan Selim Mahallesinde ele geçirilen çalıntı motosiklet ise, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hırsızlık anı kamerada Hırsızlık anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, iki şahsın motosiklet ile caddeye geldiği ve bir başka motosikletin önünde durdukları görülüyor. Şahıslardan birinin park halinde bulunan motosikleti çalıştırarak binip olay yerinden kaçtıkları görülüyor.
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