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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Şişli'de motosiklet hırsızlığı kamerada

Şişli'de motosiklet hırsızlığı kamerada

Kamera görüntüleri

Akalan Kamera Emniyet Müdürlüğü Hırsız Polis Ekipleri 

-İki şahsın motorla gelmesi
-Kapalı otoparktan motor çalma
-Motosikleti çalma anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'un göbeğinde park halindeki motosikletleri organize şekilde çalan iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların geçmişe dönük suç kayıtları kabarık çıkarken, hırsızlık anı kameraya yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde yaşanan motosiklet hırsızlığı üzerine Şişli ilçe emniyet müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla gün yüzüne çıktı. İki şüpheli şahsın Şişli Paşa Mahallesinde bir motosikleti çalmaya çalıştığı ihbarı üzerine yürütülen kapsamlı çalışmada Şişli ilçe emniyet müdürlüğü tarafından şüpheli şahıslar yakalandı. Yapılan çalışmalarda şahısların 3 adet motosiklet hırsızlığı ve 1 adet açıktan hırsızlık konusunu gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. (OFY-ZA-
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