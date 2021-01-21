Şişli’de markette yankesicilik kamerada

-Sebze ve meyve seçmesi

-Hırsızın gelmesi

-Monttan telefonu çalması

-Marketten çıkması



( İSTANBUL -ÖZEL)- Alışveriş yapan kadının cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı İSTANBUL



- Şişli’de bir marketin manav reyonunda alışveriş yapan kadının montundaki cep telefonu, kadın bir hırsız tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Şişli Pangaltı Ergenekon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kadın cadde üzerindeki markete gelerek alışveriş yapmak istedi. Kadın marketin manav reyonunda ürünlere baktığı esnada kimliği belirsiz bir kadın yanına yaklaştı. Etrafına bakan kadın ardından yanındakiyle konuşuyormuş gibi yaparak sebze alan kadının montuna elini soktu. Elindeki torbayla kamufle eden hırsız, cep telefonunu çalarak hızla marketten çıktı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



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