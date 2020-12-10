Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şişli’de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu

Şişli’de kumaş deposunda yangın çıktı, yangında depoya sığınan kedi telef oldu

Yangının meydana geldiği depodan görüntü

Nadan Trol 

-Depoya sığınan ve yangında can veren kediden görüntü
-Sokağa dökülen vatandaşlardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) Şişli’de kumaş deposunda yangın çıktı, depoya sığınan kedi telef oldu - Yoğun dumanların yükseldiği deponun bulunduğu sokakta mahalleli korku dolu anlar yaşadı İSTANBUL

- Şişli’de gece saatlerinde bir kumaş deposunda yangın çıktı. Korku ve panik yaşayan mahalleli sokağa dökülürken, depoya sığınan bir kedi yangında can verdi. Olay, saat 05:00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir binanın altında bulunan kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği deponun bulunduğu sokakta korku ve panik yaşayan mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Depoya sığınan kedi yangında can verdi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, depoya sığınan bir kedi ise dumandan etkilenerek itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesine rağmen can verdi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak vatandaşları binadan tahliye ederken itfaiye ekipleri kumaş deposunda duman tahliyesi başlatarak soğutma çalışması yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı