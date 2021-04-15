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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şişli'de kumar operasyonu: Polis kilitli kapıyı açmak için itfaiyeden yardım istedi

Şişli'de kumar operasyonu: Polis kilitli kapıyı açmak için itfaiyeden yardım istedi

Operasyon görüntüsü

Para Cezası Kahvehane Harekete Geç Kumarhane Polis Ekipleri 

-Kapının kesilmesi
-İçeri girilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kahvehane olarak düzenlenen evde bulunan 13 kişiye toplam 62 bin TL ceza kesildi. İSTANBUL

- Şişli'de kumar oynana bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla kilitli kapıyı keserek açtı. Kahvehane olarak düzenlenen evde bulunan 13 kişiye toplam 62 bin TL ceza kesildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiple Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler, evin merdiveninde ekstra bir kapı yapıldığı ve kapının kilitli olduğu tespit etti. Olay yerine itfaiye ekipleri çağırılarak yardım istendi. İtfaiyenin çalışmasıyla demir kapı kesilerek kumarhaneye baskın düzenlendi.
Polis ekipleri kahvehane olarak düzenlenen dairede bulunan 13 şahsa toplam 62.465 TL idari para cezası uyguladı.
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