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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli’de korona virüs denetimi

Şişli’de korona virüs denetimi

Kaymakamla röportaj

Hafta Sonu Kuruyemiş Toplu Taşıma Beraberlik Zabıta 

-Denetimden görüntü
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Şişli Kaymakamı Türkel: "Vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyoruz" İSTANBUL

- Şişli’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kısıtlamada açık olan işletmeler denetlendi. Denetime katılan ilçe kaymakamı, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyoruz” dedi.
Şişli Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Vergi dairesi ekiplerince korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve beraberindekiler hafta sonu kısıtlamasında açık olan işletmelere girerek tek tek inceledi. İşletmelerde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını yerinde kontrol eden Türkel daha sonra yoldan geçen araçları ve toplu taşıma araçları denetledi. “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyoruz” Beraberindekilerle Şişli’de bulunan işletmeleri tek tek denetleyen Kaymakam Ali Fuat Türkel, “Lokantalarımız, kuruyemiş dükkanları, tatlıcılar, balıkçılar, manavlar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteriyor. Vatandaşlarımız da bu işletmelerden belli saatlere kadar ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Şu anda sürücü kursları dahil, kurslarımız da açıldı. Öğrencilerimiz derslerini görmeye başladı.
Biz de vatandaşların izinli olup olmadıklarını, lokantaların müşteri kabul edip etmediğini denetlemek adına buradayız. Vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyoruz. Şu anda emniyetimiz, zabıtamız, maliye, tarım teşkilatlarımızla birlik beraberlik içerisinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sahada ekiplerimiz var. Bu denetimler her hafta oluyor ama bu hafta çok daha fazla iş yerini denetleyip, maske ve mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyarmak, gerektiğinde de idari yaptırım uygulamak üzere çalışma yapıyoruz” dedi.

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