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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Şişli’de korku dolu anlar...Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı

Şişli’de korku dolu anlar...Boynuna benzin dolu şişe bağladı, intihara kalkıştı

benzin bidonu ile kendini yakmaya çalışan eylemciden görüntü

Hayvan Hakları Hastane Polis Memuru Benzin Polis Ekipleri 

-Eylemciye müdahaleden görüntü
-Eylemcinin hastaneye kaldırılmasından görüntü
-Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de bir otoparkın çatısına çıkarak boynuna benzin dolu iki şişeyi bağlayıp hayvan hakları adına eylem yaptığını söyleyen bir kadın yürekleri ağıza getirdi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilemeyen kadını itfaiye ve polis ekipleri müdahale ederek kurtardı.Olay, saat 17:30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem K. isimli kadın, hayvan hakları adına eylem yapmak için cadde üzerinde bulunan bir otoparkın çatısına çıktı. Boynuna benzin dolu iki şişe bağlayan kadın kendini reklam panosuna zincirleyerek bağırmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Müzakereci polis memuru ve çevredeki vatandaşlar kendini yakmaya çalışan Meryem K.’yi ikna etmek için uzun süre uğraştı.Eylemciye müdahale anı kameradaBir türlü ikna edilemeyen kadına itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ederken polis memurları eylemci kadının bulunduğu çatının arka kısmından dolanarak kadını etkisiz hale getirdi. Sağlık ekipleri Meryem K.’yi ambulansa bindirerek kontrol amaçlı Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırdı.
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