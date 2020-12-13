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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Şişli’de kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

Şişli’de kız arkadaşını darp eden şahıs adliyeye sevk edildi

Zanlının polis merkezinden çıkarılışı

Polis Kız Arkadaş Polis Merkezi Genç Kadın Irak 

-Soruları Yanıtsız bırakışı
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat döven şahıs, adliyeye sevk edildi. 26 yaşındaki Tuğba Erçakar, Şişli’de kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilmişti. Olayın ardından genç kadını tekme tokat döven saldırgan gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Genç kadının darp edildiği ana ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından zanlı M.H.B. yebşden gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından zanlı M.H.B. adliyeye sevk edildi.
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