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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli’de kısıtlama saatinde açık olan iş yerine operasyon

Şişli’de kısıtlama saatinde açık olan iş yerine operasyon

İçeriden görüntü

Polis Para Cezası Kamera Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Oturanlar
-Operasyon

( İSTANBUL ) -- Alkol servisi de yapan iş yerinde buluna 31 kişiye toplam 110 bin 944 TL para cezası İSTANBUL

- Şişli’de kapalı olması gerektiği saate açık olan iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, içeride alkol servisi yapıldığı gördü. Operasyon anı kameraya yansırken, içeride bulunan 31 şahsa toplam 110 bin 944 TL idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler kapsamında 23 Mart Salı günü Şişli Mahmutşevketpaşa Mahallesinde kapalı olması gerektiği bir iş yerinin açık olduğu ve içeride alkol aldığını gördü. Bunun üzerine harekete geçen ekipler iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 31 şahsa 1593 sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten 110 bin 944 TL idari para cezası uygulandı. (ZA-
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