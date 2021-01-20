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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli’de inşaat çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

Şişli’de inşaat çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

Olay yerinden görüntü

Doğalgaz İş Makinası Doğalgaz Borusu Polis Ekipleri Yaya Trafiği 

-Evlerinden tahliye edilenler
-Polis ekiplerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Polis tedbir amaçlı çevre binaları tahliye etti İSTANBUL

- Şişli’de bir inşaat çalışması sırasında iş makinası doğalgaz borusunu deldi. İhbar üzerine gaz kesilirken polis ekipleri tedbir amaçlı binadakileri tahliye etti. Olay Şişli Kurtuluş Kınalı keklik sokakta meydana geldi Edinilen bilgiye ve iddialara göre inşaat çalışması sırasında iş makinası doğalgaz borusunu deldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve İGDAŞ ekibi sevk edildi. İGDAŞ ekipleri mahalleye gelen doğalgazı keserken doğalgaz borusunun patladığını gören birçok mahalleli sokağı terk etmeye başladı.
Polis ekipleri tedbir amaçlı sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken polis ekipleri tedbir amaçlı çevre binaları tahliye etti. Ekiplerin olay yerindeki incelmesi sürüyor.
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