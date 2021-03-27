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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli’de hırsızlık şüphelileri kamerada

Şişli’de hırsızlık şüphelileri kamerada

Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

Adli Kontrol Kamera Kaydı Akalan Hırsız Cep Telefonu 

-Hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamera kaydı

( İSTANBUL )- Kameralara yansıyan olayda 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı İSTANBUL

- Şişli’de bir evden cep telefonu çalınması nedeniyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda iki şüpheli yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, gözaltına alınan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şişli’de 24 Mart günü bir evden cep telefonu çalınması nedeniyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında yapılan güvenlik kameraları incelemesinde tespit edilen D.B. ile V.B. isimli şüpheliler, 25 Mart günü Üsküdar’da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler 26 Mart tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin apartmana girişi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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