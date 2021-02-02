Şişli’de hareketli dakikalar

-Polis İtfaiye ve sağlık ekipleri

-Vatandaşın sosyal mesafesiz olayı izlemesi

-Vatandaşların cep telefonu ile kayıt alması

-Polisin ikna çabaları

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- Şişli’de bir binanın çatısına çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu- Şahıs kentin çeşitli noktalarında 50 den fazla intihar girişiminde bulunmuş- Vatandaşlar girişimi cep telefonları ile görüntülerken, bir kadın ise atlamaması için dua etti İSTANBUL



- yaşandı. Bir binanın çatısına çıkan şahıs intihar girişiminde bulundu. Vatandaşlar girişimi cep telefonları ile görüntülerken, bir kadın ise atlamaması için dua etti. Olay saat 14.30 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi Hastane sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre bir şahıs binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin ikna çabaları sürerken itfaiye ekipleri de hava yastığı açarak önlem aldı. Öte yandan şahsın kentin farklı noktalarında 50 den fazla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kalabalığın artması ve pandemi dolayısı ile kalabalığı ikaz ederek olay yerine giriş çıkışları engelledi. Kimi vatandaşlar cep telefonu ile görüntü alırken kimisi ise ellerini açarak dua etti. Vatandaşlar cep telefonları ile olayı anını görüntüledi. Bir vatandaş ise intihar girişiminde bulunan şahıs atlamaması için dua ederken görüntülendi. Olay yerine gelen biri intihar girişiminde bulunan şahıs İbrahim A’nın istekleri üzerine simit ve yiyecek getirdi. İkna olmayan İbrahim A. isimli şahıs polislerin Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabaları sonucu şahıs çatıdan indirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.



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