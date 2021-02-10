Şişli’de GPS sistemli aracı çalan hırsızlar ile polis arasında kovalamaca

-Yerdeki çoraplar

-Lastiği patlayan polis aracı

-Röportaj

-Aracın çekilmesi

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Hırsızlar girdikleri evden aldıkları anahtarla kapının önündeki otomobili çaldı- Otomobilinin çalındığı fark eden genç GPS ile yerini bularak polise bildirdi- Polisin kovaladığı hırsızlar aracı ara sokakta bırakıp kaçtı İSTANBUL



- Şişli’de iki hırsız arkadaşına misafirliğe gelen bir gencin araç anahtarını ve cüzdanını çaldı. Anahtarla kapının önündeki otomobili de çalan hırsızlar, GPS olduğundan habersiz kentte bir süre dolaştı. Aracın anlık konumu araç sahibi genç tarafından polise bildirilen hırsızlar, araçla kaçtıktan sonra yakalanacaklarını anlayınca aracı bırakarak kaçtı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Şişli Feriköy’de dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Büyükçekmece’de oturan Tugay Yıldırım Feriköy’de arkadaşına misafirliğe gitti. Burada kalan Yıldırım, sabah uyandığında araba anahtarını ve cüzdanının olmadığını fark etti. Kapıya çıktığında arabasının yerinde olmadığını gören Yıldırım, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Yıldırım’ın otomobilinin Araç Takip Sistemi’nden (GPS) nerede olduğunu tespit ederek takibe başladı.

Anlık konumları polis ekiplerine bildiren Yıldırım’ın GPS takibinde aracın Fatih’e oradan da Şişli’ye yöneldiğini gören ekipler, takibe devam etti. GPS'li aracı çalan hırsızlar aracı bırakmak zorunda kaldı Takip sürdüğü esnada Beyoğlu’nun ara sokaklarda polisi atlatmaya çalışan iki hırsız, kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacada, polis ekiplerinin aracının lastiği de patladı. Bunun üzerine polis, araçtan inerek hırsızları yaya olarak kovaladı. Kaçamayacaklarını anlayan iki hırsız, çaldıkları aracı Hacıahmet Bostanı Sokak üzerinde bırakarak kayıplara karıştı. Otomobili ele geçiren polisler, araç sahibine bilgi verdi. Hırsızların parmak izi bırakmamak için ellerine çorap geçirdiği ve çorapları kaçarken bıraktığı ortaya çıktı. Çalışmaların ardından otomobil çekici ile emniyet otoparkına götürüldü. “Aracımda GPRS vardı, otomobilin anlık konumunu polise bildirdim” Olayla ilgili konuşan Tugay Yıldırım, “Ben dün akşam Feriköy’de arkadaşımda kaldım. Sabah uyandığımda arabamın anahtarının sehpada olmadığını fark ettim. Evden kol saatimi, cüzdanımı ve arabanın anahtarını ve çantamı alarak kaçmış. Apartmanda da üzerini değiştirerek kaçmış. Arkadaşımı uyandırdım. Aşağıya indik aracım yerinde yoktu. Hemen polise haber verdim. Aracımda GPRS vardı. Otomobilin anlık konumunu polise bildirdim. Polisler çok yardımcı oldu” dedi.

(DCC-YM-



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