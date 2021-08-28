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Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması

Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması

Asayiş ekiplerinin denetim noktasından görüntü

Polis Tedbirler 

-Otomobil ve şüpheli şahısların denetlenmesinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Araçlar didik didik aranırken şüpheli görülen şahıslara GBT uygulaması yapıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Meydan ve ana caddelerde kapama noktası oluşturan ekiplere trafik polisleri de destek verdi. Denetleme çevrilen araçlar didik didik arandı. Şüpheli görülen şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Öte yandan ekipler, sürücü ve yolculara korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe ve maske kurallarını da hatırlattı. Ekiplerin sabah saat 07.00 ile 09.00 arasında gerçekleştirdiği uygulamaların akşam saatlerinde de devam edeceği belirtildi.
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