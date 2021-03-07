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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Şişli’de feci kaza... Takla atıp yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti

Şişli’de feci kaza... Takla atıp yan yatan aracı vatandaşlar düzeltti

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Ticari Taksi Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Araçlar
-Yaralının alınması
-Ekipler
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Şişli’de seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki taş dubalara çarptı, ardından kaldırımda bulunan ağaca çarparak ticari taksi üzerine yan yattı. Olayı gören vatandaşlar yan yatan arabayı düzeltti. Sürücü yara almadan kurutulurken yanındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay saat 09.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobil yağışında etkisi ile kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce kaldırım kenarındaki taş dubalara çarptı. Sonra kaldırımda bulunan ağaca çarpıp yoldan geçen ticari taksi üzerine yan yattı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yan duran arabayı düzeltti. Araç sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken yanında bulunan arkadaşı ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri araçta bulunan yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Trafik akışı kısa süreliğine kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kaza yapan aracın yoldan çekilmesi ile trafik akışı normale döndü.
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